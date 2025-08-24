Babamın inşaat malzemesi satış yeri olan ve esnaflığı öğrendiğim şirket merkezimiz, zamanında Trabzon merkezin en büyük caddesi üzerindeydi. Adresi dün gibi aklımda.

İlkokula başladığım 1978 senesinde ilk işim işyerimizin adresini ve telefonunu öğrenmek olmuştu: “K. Maraş Caddesi No. 108.”

ÖZEL MERAKIM VAR

Bu adres, yıllar sonra küçük bir numara değişikliği ile No. 134’e dönüşmüştü. Telefonumuz da “1616” şeklindeydi ve daha sonra otomatik hâle modernize olmasıyla 1980’li yıllarda “11616” olmuştu.

Yaşadığım şehri tanımak, coğrafyasını bilmek ve şehrin haritası ile her köşesini tanımak ilkokulda başlayan özel bir meraktı benim için. Bu ilgim daha sonraki yıllarda şehrin sınırlarını da aşarak Türkiye geneline sirayet etti.

Sadece Trabzon’la yetinmiyor Türkiye’yi ve illerini tanımaya, bilgilerini toplamaya gayret ediyordum. Ülkeye olan tutkumu delicesine artıran belge, harita ve kartpostallar toplamaya çalışıyordum. Bu bende müthiş bir hobi hâline gelmişti. Tam da bu dönemde caddemize ismini veren Kahramanmaraş şehri özel bir ilgimi yakalamıştı.

KARTPOSTALDAKİ KENT

İlkokul yıllarımda çok zor bir takiple 67 ilimizin (o dönemde il sayımız 81 değil, 67 idi) kartpostallarını edinmiştim. Onları kutusundan çıkarıp çıkarıp bakmak, iletişimin ve başka şehirlere ulaşmanın şimdikinden daha zor olduğu 80’li yıllarda beni hayal edebileceğim başka bir dünyaya götürüyordu âdeta.

Hatırlıyorum da Kahramanmaraş’ın çoklu fotoğraflı kartpostalına bakmak ilgimi daha da artırıyordu. İşte Kahramanmaraş’ta bir “Trabzon Caddesi” olduğunu öğrenmek aynı döneme rastladı. Trabzon ile Kahramanmaraş’ın kardeş şehir olduğunu yine bu dönemde öğrendim...

Herkes yönetici olamaz adalet ve vicdan gerekir

Kahramanmaraş’a ne zaman gitsem üstte anlattığım Necmettin Karaduman ve iki şehrin kardeşlik hikâyesi aklıma gelir. İlk kez 1997 yılında ticaret için gitmiştim. Daha sonraki yıllarda da ziyaret ettiğimde mutlaka Kahramanmaraş’ta Trabzon Caddesi’nde yürürdüm ve kendi doğduğum şehirde yürümüş gibi sıcaklığını, samimiyetini hissederdim.

TECRÜBE GEREK

En son 6 Şubat depremlerinden hemen sonra Kahramanmaraş’ı ziyaret etmiş ve hemşehrilerimin acılarına ortak olarak neler yapabileceğimiz üzerine destek olmaya çalışmıştım... Herkes yönetici olamaz. İyi bir yönetici olmak, bilgi birikimi, tecrübe ve insani değerlerin yanında, insanına, 81 iline, ülkesine derin bağlarla bağlanmayı gerektirir. Adaletli ve vicdan sahibi olmayı gerektirir.

HALKA HİZMET

Devletine milletine en üstün hizmetlerini yaparken insanları kutuplaştırmadan, şahsi ikballeri için kullanmadan, parti, siyasi görüş demeden önce insan diyebilen bir yönetici olmayı gerektirir. Devletin valisi olmak böyle bir şey. İşte benim tanıdığım Necmettin Karaduman tam da tarif ettiğim bu değerlere sahipti. Devlet görevi yapmanın ve halka hizmet etmenin verdiği sorumluluğu işte bu değerlerle taşıyordu. Yıllar sonra Trabzon Tonya’da destek olduğumuz, bitirdiğimiz bir ilkokula onun ismini vermek bize nasip oldu. Ruhu şad olsun...

Trabzon’da 105 yıllık Maraş Caddesi

Size biraz tarihten bilgiler aktarayım. Trabzon’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’dan iki yüz yıl kadar sonra Maraş’tan Trabzon’a gelen ahalinin katkılarının Trabzon’un bugünkü yapısına ulaşmasında etkin bir rolü vardır. Aslında iki şehir arasında kardeşlik ilk kez o yıllarda başlar. Yıllar sonra millî mücadele döneminde ise Maraş’ın Fransızlar tarafından işgal edilmesi ve ardından Maraş halkının kahramanca mücadelesi ve zaferi Trabzon’da müthiş bir karşılık bulur. Bunun üzerine Trabzon Belediye Meclisi 12 Şubat 1920 tarihinde toplanarak resen ve tek taraflı olarak Maraş’ı kardeş şehir ilan eder. Bununla da yetinmez ve en büyük caddesinin ismini “Maraş Caddesi” yapar.

Bu dünyadan bir “Necmettin Karaduman” geçti

Benim hayatımda ilgi gördüğüm-gösterdiğim insanlar, nice güzel şehirler ve kurumlarla, çok güzel fırsatlar ve sürprizlerle buluşmamı sağlamıştır. O insanlar ki benim için çok özel, örnek aldığım insanlardı. Sayın Necmettin Karaduman da onlardan biridir. Trabzon doğumlu, Trabzon Lisesi’nden mezun rahmetli Necmettin Karaduman, Türkiye’nin efsane valilerinden, devletine ve milletine olan hizmeti ile iz bırakmış bir insandır.

Trabzon Tonya’daki Necmettin Karaduman İlkokulu.

HALK ONU ÇOK SEVDİ

1983-1987 yılları arasında TBMM Başkanlığını da yapmış olan Sayın Karaduman aynı zamanda Trabzon milletvekiliydi. 1966-1970 yılları arasında Kahramanmaraş’ta valilik yapmış ve halk tarafından çok sevilmişti. Öyle ki görev süresi dolmak üzere iken Kahramanmaraş Belediye Meclisi sürpriz bir kararla en büyük ve en geniş caddesine Necmettin Karaduman ismini verdi.

TRABZON CADDESİ

Bunun da başlıca sebebi büyük bir şehir olmasına rağmen ana caddesinin bakımsız ve yetersiz olması, bu durumu kabullenmeyen Vali Karaduman’ın devletin olanaklarıyla modern bir cadde haline getirmesiydi.

Fakat Karaduman, Meclis kararına rağmen bu isme onay vermedi, kabul etmedi. Bu cadde yapılırken devletin olanakları kullanıldığı için caddeye kendi isminin konmasını doğru bulmuyordu. Bunun üzerine Kahramanmaraş Belediye Meclisi Necmettin Karaduman’ın Trabzonlu olması ve Trabzon’da da yıllarca önceden beri bir Maraş Caddesi bulunmasını göz önüne alarak, kararlarını değiştirdi. Bu öneri Karaduman’a cazip geldi ve onay verdi. Ve böylece Kahramanmaraş’ın üç buçuk kilometrelik “Hükümet Caddesi”nin ismi 1970 senesi sonlarında “Trabzon Caddesi” oldu. Ne kadar anlamlı değil mi? Bugün bu kardeş iki şehrin birinin en büyük caddesi 105 diğeri ise 55 yaşında...

İNSAN ESERİYLE YAŞAR

Babamın çok kıymetli siyasi yol arkadaşlarını, abilerini ve şehrin ileri gelenlerini tanıdım. Bir döneme tanıklık etmiş, liyakatli, değerli insanlardı. Rahmetli Necmettin Karaduman ile Trabzon Belediye Başkanlarından rahmetli Orhan Karakullukçu benim nikah şahitlerim oldular. Onların güzel ve kıymetli imzaları bana dünya güzeli bir eş ve üç pırlanta evlat nasip etti...