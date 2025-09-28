5 Eylül 2023'te Kırklareli’nin Demirköy İlçesi’ne bağlı İğneada beldesinde Longoz Ormanları’nda yaşanan sel faciasında Sisli Vadi bungalov tesisinde 6 kişi sele kapılıp boğularak can verdi. Soruşturmada, 18 bungalovun ruhsata aykırı inşa edildiği ortaya çıktı.

T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, olayda kusurlu bulundukları gerekçesiyle ikisi vali toplam 12 kamu görevlisi hakkında soruşturma yaptırdı. İki vali, tesisin inşa edilip faaliyete başladığı dönemdeki Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile yerine gelen ancak tesisle ilgili işlem yapmadığı belirlenen şimdiki Şırnak Valisi Birol Ekici.



EK SORUŞTURMA İZNİ



‘Jet Osman’ lakabıyla tanınan Vali Bilgin’le ilgili mal varlığını açıklayamadığı yönünde müfettiş raporu düzenlendi. Bu rapora göre, Vali Bilgin mal varlığındaki 98 milyon lira dolayındaki farkı müfettişlere belgeleyemedi.

Ayrıca müfettişlerin hazırladığı raporda Vali Bilgin’in görevde olduğu süre içinde yapı tadil zaptına rağmen tesisin faaliyetine devam etmesine ve yeni kaçak yapıların inşasına göz yumduğu belirtildi. Yargıtay, yargılamaya esas olması için İçişleri Bakanlığı’ndan Vali Bilgin’le ilgili ek soruşturma istedi.