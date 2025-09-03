Türkiye genelinde tarım arazilerinin boş kalmaması için bir adım atıldı. Mülkiyeti şahıslara veya kurumlara ait olup üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri, artık devlet tarafından kiraya veriliyor. Yeni uygulama, hem tarımsal üretimi artıracak hem de arazilerin ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Vatandaşların en çok merak ettiği konu başvuruların nasıl yapılacağı oldu. Kiralık tarla için başvurular, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi aracılığıyla e-Devlet üzerinden de online başvuru imkânı sunuluyor.

KİMLER KİRALAYABİLECEK?

Kiralık araziler için birden fazla başvuru olması durumunda, en yüksek teklifi veren kişiye ya da kuruma öncelik tanınacak. Teklif eşitliği halinde, tarımsal faaliyet kapasitesi yüksek olan ya da arazisine bitişik işletmeye sahip vatandaşlar avantajlı olacak.

KULLANIM ŞARTLARI

Devletten kiralanan tarlaların yalnızca tarımsal faaliyetlerde kullanılması şart koşuluyor. Sözleşmeler sezonluk yapılacak ve tarım dışı kullanım tespit edilirse, anlaşma iptal edilecek.

HANGİ İLLERDE BAŞLADI?

Uygulamanın ilk örnekleri Nevşehir ve Kilis’te görüldü.

Nevşehir: Merkezde 7 mahallede 86 bin 422 hektar, Ürgüp’te 7 bin 452 hektar atıl arazi tespit edildi. Ayrıca Acıgöl, Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde de çok sayıda boş tarım alanı belirlendi.

Kilis: Merkez ilçede 12,7 hektar büyüklüğünde toplam 5 arazi, iki yıl üst üste işlenmediği için kiralamaya açıldı.

Vatandaşlar, askıya çıkarılan listelere itirazlarını il ve ilçe müdürlükleri üzerinden yapabilecek.

Boş arazilerin üretime kazandırılması hem çiftçiler hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir fırsat sunuyor. Devletten kiralık tarla uygulamasıyla hem atıl araziler değerlendirilecek hem de tarımsal üretim artacak. Önümüzdeki dönemde farklı illerde de benzer duyurular yapılması bekleniyor.