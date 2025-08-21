Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'çocukların korunması ve ihtiyaç duydukları nitelikli bakım hizmetlerine erişimin artırılması' amacıyla 'Komşu Anne' projesini başlattı. Uzmanlar ve aileler, en büyük kaygının denetim eksikliği olduğunu vurguluyor. Evlerde çocuk bakımı sırasında güvenlik, hijyen ve eğitim standartlarının nasıl sağlanacağı belirsiz. Olası kazalarda sorumluluk kimin üstleneceği ise net değil. Projenin aynı zamanda tarikatlara alan açma ihtimali de tartışılan bir diğer yönlerinden...

KOMŞU ANNE BİRDEN FAZLA ÇOCUĞA BAKACAK

“Komşu Anne Uygulaması” olarak çevrilen bakım modelinde birden fazla çocuğun bakımının bakıcının kendi ev ortamında sağlanması hedefleniyor. Ankara’da 22 Komşu Anne adayı eğitimlerini tamamladı.

EĞİTİMLER BEŞ GÜN SÜRECEK

İstanbul'da ise 11 Eğitici Adayı ve 16 Komşu Anne Adayını mesleki açıdan güçlendirmeye yönelik hazırlanan Eğitim Programı ise 18 Ağustos 2025 tarihinde eş zamanlı olarak toplam 27 katılımcıyla başladı. İstanbul’daki eğitimler 5 gün sürecek.

KOMŞU ANNELERİN SERTİFİKALARI BULUNACAK

Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim merkezlerinde çocuk bakım eğitimi almış bireyler arasından seçilecek Komşu Annelerin temel çocuk gelişimi ve ilk yardım konularında sertifikalarının bulunması gerekecek.

Bakanlık bülteninde Komşu Annelerin eğitimine dair fotoğraf paylaşıldı

KOMŞU ANNELERİ KİM DENETLEYECEK?

Devlete ait kreşler yetersiz kalırken özel kreşlerin fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Aileler bakanlıktan yeni kreşler beklerken bakanlık kreş açma yerine komşu anne uygulamasıyla doğum yapan kadınların istihdama yeniden katılmasını öngörüyor.

Komşu anne projesi ise bazı ailelerde kaygıları da beraberinde getirdi. Proje kapsamında evler, çocukların bakımı için küçük kreşlere dönüşüyor. Ancak uzmanlar ve aileler, bazı risklere dikkat çekiyor.

Çocukların farklı evlerde bakılması, ailelerde güvenlik endişesi yaratıyor. Evlerde meydana gelebilecek kazalar, çocuğa yönelik istismar ihtimali göz önüne alındığı ev kreşlerin nasıl bir denetleme tabi olacağı belirsiz.

Projede görev alan kişilerin çocuk bakımı ve erken eğitim konusundaki yeterlilikleri de bir diğer endişe konusu.