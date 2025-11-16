Fenerbahçe, bir yıldız futbolcusunu daha geri kazanmayı başardı. Geçen sezonların başarılı ismi Fred, bu sezonki görüntüsüyle umut vermiyordu. Teknik Direktör Domenico Tedesco da göreve başladıktan sonra Sambacı'yı kulübeye hapsetmişti. İsmail Yüksek’in kart cezalısı olmasının ardından Kayseri maçında formayı kapan Fred, futboluyla eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi.
Tedesco, devre arasında gönderilecek isimler arasında yer alan Fred için “Kalsın” raporunu verdi. Brezilyalı futbolcu, İtalyan teknik adamın önemli hamle oyuncularının arasında yer alacak. Fred’in milli ara dönüşü Rize maçında da süre alması bekleniyor.