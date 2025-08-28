UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde İsviçre ekibi Lausanne ile karşı karşıya geldi.
İkinci yarının başında çıkan kırmızı kart mücadelenin seyrini değiştirdi.
DEVRE BAŞLADI KIRMIZI GÖRDÜ
Siyah beyazlılar ilk yarısı 1-0 geride tamamladığı maçın ikinci devresine adeta şokla başladı. Dakikalar 46'yı gösterirken Alman stoper Felix Uduokhai rakibine yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart gördü.
Tecrübeli savunmacının devre başlar başlamaz rakibine yaptığı sert hareketin ardından takımını 10 kişi bıraktı ve sosyal medyada siyah beyazlı taraftarlardan yoğun tepki aldı.