Talihsiz olay, 15 Ağustos’ta İstanbul’un Kartal ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli rüzgarın sürüklediği plastik bir tabureyi yakalamak için hamle yapan İbrahim Yıldız, fırtınanın etkisiyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kaldı. Ağır yaralanan oyuncu hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Aylarca tedavi gören Yıldız, doktorların tüm çabalarına rağmen 27 Şubat’ta yaşamını yitirdi. Vefat haberi, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntüye yol açtı.

Sevenleri Yalnız Bırakmadı

Genç oyuncunun cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Kartal Soğanlık Safa Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, yakınları ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Oyuncu arkadaşları Alina Boz, Helin Kandemir, Zülal Sude Güler, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Burak Can da cenazede hazır bulundu. Meslektaşları, Yıldız’a veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Ablasının Feryadı Yürekleri Dağladı

Cenaze töreninde en yürek burkan anlar ise Yıldız’ın ablasının tabut başındaki sözleri oldu. “Ablan kurban olsun sana İbrahim… Ablan kurban olsun sana İbo. Olan biten çok kırıyor beni. İbrahim… Kardeşim benim, ablasının gülü…” sözleri törene katılanları derinden sarstı.

“Melektin, Melek Oldun”

İbrahim Yıldız’ın vefatının ardından sanat camiasından peş peşe taziye mesajları geldi. Oyuncu Alina Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canım kuzum, gülüşüne hasret kalacağız. Mekânın cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Ceyda Ateş ise duygularını, “İbo’m güzel yüreklim… Ne diyeceğimi bilemiyorum, inanmak istemiyorum. Mekânın cennet olsun. Senin ‘Ceyda’ diye seslenmelerini, kalbini, sohbetlerimizi, gülmelerimizi unutmayacağım. Melektin, melek oldun” sözleriyle dile getirdi.