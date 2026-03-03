- HİLAFET KALDIRDILDI HALİFELİK SON BULDU

- ÖĞRETİM YASASI İLE MEDRESE İKİLİĞİ BİTTİ

- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULDU

3 Mart, Türkiye için önemli tarihlerden biri oldu , devrimin yapı taşları 3 Mart 1924’te hayata geçirildi. Hilafet kaldırıldı, Öğretim Birliği Yasası çıkarıldı. İlahiyat Fakültesi ve imam hatip liseleri (İHL) açıldı. Bugün ise İHL’ler esas, diğer okullar üvey evlat oldu. Devrim kanunları önce Menderes hükümetleri döneminde daha sonra ise son 23 yılda hedef alındı.

102 yıl önce hayata geçirilen devrimler Türk siyasi hayatında önemli yer tutuyor. TBMM’de çıkarılan kanunla halifelik makamı kaldırıldı. Devletin laik yapısı kuruldu ve halifeliği kaldıran yasanın gerekçesinde, “Halifeliğin hükümet, Cumhuriyet yani TBMM’nin anlam ve kavramı içinde zaten saklı olduğu” ifade edildi.

Laiklik Atatürk’ün en büyük devrimlerinden...

İKİLİĞİ BİTİREN YASA

Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitimde ‘mektep-medrese’ ikiliği ortadan kaldırıldı. Ülkedeki bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Aynı kanunla tekke ve zaviyeler kapatıldı. 1982 Anayasasının 174. maddesiyle de bu düzenleme koruma altına alındı. Harf devrimiyle Osmanlı alfabesi kaldırıldı. Din ve Vakıflar Bakanlığı kapatıldı ancak İlahiyat Fakültesi ve İmam-Hatip Liseleri açıldı. 1924’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile ülkenin farklı şehirlerinde 29 İHL açıldı.

Devrim yasaları Adnan Menderes hükümetlerinden itibaren hedef tahtasına kondu, bazı yasaların uygulanmasında ‘gevşek’ davranıldı. Son yıllarda ise tam tersi uygulamalara şahitlik ediliyor. Öyle ki, ‘laikliğe sahip çıkıyoruz’ diye bildiri yayınlayan sanatçı, akademisyen, yazar ve aydınlar hakkında bile soruşturma açılıyor.

Son halife

Osmanlı halifeliğine resmen son veren kanun, 3 Mart 1924’te kabul edildi. Abdülmecid Efendi, “Son Osmanlı Halifesi” olarak kayıtlara geçti.