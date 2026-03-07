Orta Doğu’da tansiyonu yükselten çatışmalar sürüyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve bölgesel krize dönüşen çatışmalar sürerken, sahadan gelen bilgiler can kayıplarının arttığını ve tansiyonun daha da yükseldiğini ortaya koyuyor.

'KOŞULSUZ TESLİM OLMA'

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı üzerinden ABD’ye mesaj göndererek “Trump’a meydan okuyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Axios’a verdiği demeçte, İran’dan beklediği koşulsuz teslimiyetin kapsamını açıkladı. Trump, bunun sadece resmi bir ilan anlamına gelmediğini, aynı zamanda İran’ın askeri kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılmasıyla da gerçekleşebileceğini belirtti.

Trump, “Koşulsuz teslimiyet, İranlıların bunu ilan etmesiyle olabilir. Ancak aynı zamanda, artık kimseleri veya hiçbir şeyi kalmadığı için savaşamayacak duruma gelmeleri anlamına da gelebilir” dedi.

"İRAN OPERASYONUNA PUANIM 10 ÜZERİNDEN 12-15 ARASI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında İran’a yönelik operasyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Operasyonun çok iyi gittiğini söyleyen Trump şu değerlendirmede bulundu:

-Birisi bana ‘0’dan 10’a kadar bir puan verseniz kaç verirdiniz?’ dedi. Ben de ‘12-15 arası veririm’ dedim. Orduları gitti, donanmaları gitti, iletişim hatları gitti, liderleri gitti ve tüm güçleri yok edildi" ifadelerini kullandı. İran donanmasına ait 32 gemiyi batırdıklarını söyleyen Trump, Bunun dışında da çok iyi gidiyoruz. Ordumuz olağanüstü bir performans gösteriyor"

-Orada durum çok kötüydü ve hasta bir lider grubuyla karşı karşıyaydık. Çok sayıda insanı öldürdüler ve sakat bıraktılar. Bombalarla, yol kenarı bombalarıyla insanları parçaladılar. Çok fazla insanı yok ettiler.

Bu nedenle harekete geçmek zorunda kaldıklarını belirten Trump, "Bir seçim yapmamız gerekiyordu. Bunu kabullenip yıllarca böyle devam edebilirdik, ya da bununla ilgili adım atabilirdik. Ve biz adım attık" dedi.

İnsanların ABD ordusunun başarısından çok etkilendiğini öne süren Trump, "Venezuela’da olanlar ve şimdi olanlar, B-2 bombardıman uçaklarının yaptıkları, bundan önce İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıran saldırılar. Şu anda ülkemize hiç olmadığı kadar saygı duyuluyor" şeklinde konuştu.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI: MEYDAN OKUYORUZ

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı ile ilgili Trump'a meydan okudu.

Sözcü tarafından yapılan açıklamada, "ABD başkanı Donald Trump'a ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerine eşlik etmesi konusunda meydan okuyoruz" dendi. İran devlet televizyonu da, üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı'nın kapatılmadığını ancak ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçemediğini aktardı.