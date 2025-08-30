Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan dördüncü kez ayrıldı.

3 Ağustos'ta Galatasaray'ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçından sonra barışan çift, birlikte tatile çıkarak "aşk yeniden" dedirtmişti. Ancak mutluluk kısa sürdü.

15 gün süren birlikteliğin ardından sevgililerin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları, ayrılık iddialarını doğruladı.

Liglerin başlaması ile İstanbul'a dönen Lucas Torreira, takımı ile çalışmaya başlarken, Devrim Özkan ise hastaneden bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Özkan ikinci bir böbrek ameliyatı olduğunu duyurdu: "2. ameliyatı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere!"

Ameliyat olduktan sonra ilk kez önceki akşam dışarı çıkan oyuncu, arkadaşının doğum günü partisine katıldı ve Instagram'dan paylaşımlar yaptı.

Devrim Özkan'ın saçlarında değişikliğe gittiği ve ön kısmını sarıya boyattığı görüldü.

Özkan, sağlık durumuyla ilgili de "İyileşildi gibi, sağlığınıza çok dikkat edin" ifadelerini kullandı.