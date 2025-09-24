3 Ağustos'ta Galatasaray'ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçından sonra barışan futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan birlikte tatile çıkarak "aşk yeniden" dedirtmişti. Ancak mutluluk kısa sürdü. Sevgililer geçen günlerde sosyal medyada birbirlerini sildi.

Torreira'dan dördüncü kez ayrılan Özkan önceki gece Harbiye'de bir mekan çıkışında görüntülendi.

Muhabirlerin Lucas Torreira sorusuna Özkan, "İlişkim yok. Şu anda çok iyiyim" yanıtını verdi. Yanında ise Fransız voleybolcu Trevor Clevenot vardı.

"ARKADAŞIM"

Bir dönem A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı'nın yıldızı Hande Baladın ile aşk yaşayan Trevor Clevenot ile ilgili Özkan, "Beyefendi arkadaşım" dedi.