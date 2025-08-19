Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan dördüncü kez ayrıldı.
3 Ağustos'ta Galatasaray'ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçından sonra barışan çift, birlikte tatile çıkarak "aşk yeniden" dedirtmişti. Ancak mutluluk kısa sürdü.
15 gün süren birlikteliğin ardından sevgililerin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları, ayrılık iddialarını doğruladı.
AMELİYAT OLDU
Liglerin başlaması ile İstanbul'a dönen Lucas Torreira, takımı ile çalışmaya başlarken, Devrim Özkan ise hastaneden bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Özkan ikinci bir böbrek ameliyatı olduğunu duyurdu: "2. ameliyatı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere!"