Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 53 ay sonra ortaya çıktı. Koronavirüs pandemisi döneminde kendisinin ve eşi Hasan Pekcan’ın sahibi olduğu Nanoksia şirketi, 2020 yılında Ticaret Bakanlığı’na piyasa değerinin 3-4 katına dezenfektan aldırmıştı. Yapılan 9 milyon liralık ödeme 16 Nisan 2021’de ortaya çıkmış, Pekcan 21 Nisan 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

Pekcan, 2002’den bu yana 23 yıldır kurulan 10 ayrı AKP iktidarındaki 303 bakan arasında görevden alınan tek bakan özelliği taşıyordu.

2021’DEN BERİ KAYIPTI

Eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un oğlu Mustafa Bilge Altun, düğününe katılan Pekcan, görevden azledildikten bu yana ilk kez medyada görüldü. Pekcan, görevden alındıktan sonra, “Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kabinesinde teveccüh gösterip Ticaret Bakanlığına layık gördüğü için çok teşekkür ederim” demekle yetindi. Pekcan ailesinin şirketi Nanoksia’nın Türk Hava Yolları’nın yüzde 50’sine ortak olduğu Turkish Ground Service Yer Hizmetleri firmasına da 217 bin TL’lik dezenfektan sattığı da belirlenmişti.

YÜCE DİVAN’DA YARGILANMALI

Ruhsar Pekcan hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunuldu ancak yargılanmadı. İYİ Parti, CHP ve HDP, Pekcan hakkında araştırma ve Yüce Divan istemli soruşturma önergeleri verdi. Ancak tüm önergeler AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Pekcan ve eşinin Karon Mühendislik ve Nanoksia adlı şirketlerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı ile 1.4 milyon liralık yatırım desteği verildiği de belirlenmişti. Pekcan görevden alındıktan 5 ay sonra şirketteki hisselerini eşi Hasan Pekcan’a devretti. 8 Eylül 2021 tarihinde yapılan devir ile şirketin tek sahibi Hasan Pekcan oldu.