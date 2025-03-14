İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11 Mart’ta başlattığı operasyon kapsamında, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yılları arasında finans sağlandığı iddiasıyla aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 34 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, emniyete verdiği ifadesinde iddiaları reddetti.

"ÖRGÜTÜN ÖLÜM LİSTESİNE EKLENDİĞİ İLETTİĞİNİ" SÖYLEDİ

Genç, DHKP/C terör örgütü mensuplarına herhangi bir maddi destek sağlamadığını, aksine İBB ve emniyet ile Sarıyer Belediyesi’nin ortak çalışması sonucu örgüte ait bir binanın yıkım işleminin yapılmasının ardından adının ''örgütün ölüm listesine eklendiğini emniyet güçlerine ilettiğini'' belirtti. Örgüte belediye bütçesinden 500 bin lira aktarıldığına ilişkin iddiaları reddeden Genç’in örgütün hedefinde biri olarak devletin koruması altında bulunduğu ve iddiaların asılsız olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Sarıyer Belediyesi etkinliğine katılan çocuklara dağıtılmak üzere alınacak kıyafetler için çıkılan ihaledeki usulsüzlük iddiaları da Genç’e soruldu.

Genç, Kazova Tekstil isimli firmadan kutlamalarda dağıtılmak üzere alınan kazakların kimden, ne şekilde, ne kadar ücretle alındığını ve belediye adına kimin ne kadar ürün aldığını bilemeyeceğini belirtti.