Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, İstanbul'da oynanan maçta Serikspor'u 2-1 mağlup etti.
Amed Sportif Faaliyetler bu galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, Serikspor 13 puanda kaldı.
- Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
- Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Şengül, Çağrıcan Pazarcıklı
- Serikspor: İbrahim Demir, Martynov, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Burak Asan, Selim Dilli (Dk. 84 Tikhiy), Bilal Ceylan, Emrecan Terzi, Berkovskiy, Amaral (Dk. 70 Erhan Çelenk), Gökhan Altıparmak (Dk. 70 Şeref Özcan)
- Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Aytaç Kara (Dk. 71 Poko), Traore (Dk. 90+3 Kouyate), Dia Sabia (Dk. 79 Fernando), Çekdar Orhan (Dk. 46 Mospuera), Diagne (Dk. 90+3 Afena-Gyan)
- Goller: Dk. 57 ve Dk. 87 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 68 Gökhan Altıparmak (Serikspor)
- Sarı kartlar: Dk. 21 Gökhan Altıparmak, Dk. 44 Batuhan İşçiler, Dk. 52 Burak Asan (Serikspor), Dk. 33 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)