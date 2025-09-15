Kraliyet çifti, yıllarca kaçamak ilişkileriyle magazin gündeminden düşmüyordu. 35 yıl sonra evlendiler ancak saraya yakın kaynaklara göre 76 yaşındaki Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın evlilikleri üzerinde kara kediler dolaşıyor. Kral’ın kanser tedavisine de sürüyor.





MASAL AŞK BİTTİ: ÇİFT AYRI YAŞIYOR



Camilla’nın Kral Charles’ın evliliklerinin bir tür “görünüm ve imaj evliliğine” dönüştüğünü belirtti. Kaynaklara göre Camilla, çoğunlukla Wiltshire’daki Ray Mill evinde, eşinde uzak zaman geçiriyor. Kral Charles ise günlerini evinde inzivada geçirmeyi tercih ediyor.