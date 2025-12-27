Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) A Grubu'nda iki maç oynandı. Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda, ev sahibi Fas ile Mali karşı karşıya geldi. Fas, Brahim Diaz'ın 45+5'daki penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Mali, 64. dakikada Lassine Sinayoko'nun penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı. Grubun diğer maçında ise Zambiya ile Komorlar 0-0 berabere kaldı. A grubunda oynanan iki maçın ardından dört puan toplayan Fas, liderliğini korudu. Mali iki puanla ikinci, aynı puana sahip Zambiya üçüncü, bir puanla Komorlar da son sırada yer aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.