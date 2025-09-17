Okyanusların derinliklerinde saklı duran altın rezervleri bilim insanları tarafından araştırılmaya başlandı. Tahminlere göre, bu suların altında toplamda 20 milyon ton çözünmüş altın bulunuyor. Fakat bu tonlarca altın, kolayca çıkarılabilecek bir formda değil.

Her 100 milyon ton deniz suyunda bir gram altının bulunduğunu belirten uzmanlar bu durumun okyanus maden işletmeciliğinin hem ekonomik hem teknolojik açıda zor hale getirdiğini belirtiyor.

Doğal erozyon sürecinde altın denizlere ulaşıyor. Buna yağmur, rüzgar, nehirler kayaları aşındırarak altınların eser miktarda okyanuslara taşınmasını sağlıyor.

ALTIN PARÇACIKLARINI DENİZE TAŞIYORLAR

Diğer bir kaynak ise okyanus tabanlarındaki hidrotermal bacalar. Bu bacalar Tektonik plakaların kesiştiği bölgelerde bulunuyor. Ve yer altından çıkan yüksek sıcaklıktaki sıvılarla beraber çözünmüş altın gibi mineralleri de deniz suyuna salıyor. Rüzgar da bu küçük altın parçacıklarını denizlere taşıyor.

Okyanuslardan altın çıkarılma fikri aslında yeni bir durum değil. 1941 yılında Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmada, elektrokimyasal bir yöntem önerilmişti. Ancak bu yöntemin maliyeti, elde edilecek altının piyasa değerinin yaklaşık beş katına denk geliyordu.

ALTINI SÜNGER GİBİ EMEN MALZEME

2018 yılında ise American Chemical Society dergisinde yayımlanan çalışmada, altını sünger gibi emebilen özel bir malzeme tavsiye edildi. Yöntemin endüstriyel ölçekte uygulanmadı durumunda oldukça uzak bir hedef olarak görülüyor.

Ekonomik gerçeklikten okyanustan altın çıkarma fikri uzak görünse de uzmanlar odağı başka alanlara kaydırdı. Bunların başında uzay madenciliği gelmekte. Bunun için bazı asteroitlerin, yeryüzündekilerden çok daha yüksek oranlarda değerli metal içerdiği iddia ediyor.