Habere göre ödül töreni canlı yayındayken, en ünlü isimler dahil olmak üzere hiçbir katılımcının seyircilerin arasından geçmesine izin verilmiyor. Bu kural gereği katılımcılar, ancak reklam aralarında yerlerine dönebiliyor. DiCaprio’nun da koltuğuna geçebilmek için reklam arasını beklemek zorunda kaldığı belirtildi.

Vanity Fair muhabiri, güvenliğin DiCaprio’yu Snoop Dogg’un sahnedeki bölümü sırasında durdurduğunu aktardı. Aynı anda Chase Sui Wonders ve Selena Gomez’in de bulunduğu yıldızlarla dolu bir grubun benzer şekilde bekletildiği ifade edildi.

Bu olay, ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Nikki Glaser’ın açılış monoloğunda DiCaprio’ya yönelik yaptığı esprinin ardından yaşandı. Glaser, oyuncunun kariyerine ve kazandığı ödüllere değindikten sonra, daha genç kadınlarla ilişki yaşadığı yönündeki imasına dayanan “ucuz” bir şaka yaptı.

Kameralar, bu sözlerin ardından DiCaprio’ya dönerken, oyuncunun gözlerini kaçırdığı ve belirgin şekilde rahatsız olduğu görüldü. DiCaprio’nun verdiği utangaç tepki ve havaya kaldırdığı başparmak, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Glaser, kısa süre sonra yaptığı espri için özür dileyerek, DiCaprio’nun özel hayatını gözlerden uzak yaşadığını ve kamuoyuna çok fazla malzeme vermediğini söyledi. Ünlü sunucu, oyuncu hakkında bulabildiği en detaylı röportajın 1991 yılında Teen Beat dergisinde yayımlandığını da sözlerine ekledi.

DiCaprio’nun 2023’ten bu yana birlikte olduğu İtalyan süper model Vittoria Ceretti’nin törene katılmadığı belirtildi.