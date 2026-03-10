Doğada dikenli çalıların arasında kendiliğinden yetişen ve geleneksel yöntemlerle toplanan yabani böğürtlen, bu yıl piyasadaki yüksek satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Özellikle büyükşehirlerdeki marketlerdeki ve butik marketlerde raflara çıkan ürünün 300 gramlık paketleri 400 TL’den alıcı buluyor.

EL İŞÇİLİĞİYLE TOPLANIYOR

Havacılık sektöründeki uzun rotalar ve lojistik maliyetlerin yanı sıra, tarım dışı ürünlerin toplanma maliyetleri de pazar değerini doğrudan etkiliyor. Tarım uzmanları, yabani böğürtlenin kültür ortamında yetişen türlere göre daha zahmetli bir toplama sürecine sahip olduğunu belirtti. Dikenli yapısı nedeniyle makineleşmiş hasada uygun olmayan ürün, tamamen el işçiliği ile toplanıyor. 300 gramı 400 TL olan ürünün kilogram fiyatı 1.300 TL'ye denk geliyor.

Doğadan toplanan ürünlerin saklama ömrünün kısa olması ve soğuk zincir ile taşınma zorunluluğu, nihai satış fiyatındaki artışın temel nedenleri arasında gösteriliyor.

FİYATLARI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Özellikle ihracat potansiyeli ve iç piyasadaki gurme gıda talebi, yabani meyvelerin ekonomik değerini artırmış durumda. İstatistiksel verilere göre, geçtiğimiz yıllarda kilogram bazında daha düşük seyreden rakamlar, bu sezon toplama maliyetlerindeki artış ve arzın talebi karşılayamaması nedeniyle rekor seviyeye ulaştı.

Sektör temsilcileri, doğada bedava yetişen bu ürünün ticari bir değere dönüşmesinin, bölge halkı için dönemsel bir gelir kapısı oluşturduğunu ifade etti.