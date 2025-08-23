Bazı ağaçlar yalnızca meyve vermiyor başka görevleri de olabiliyor. Bunlardan biri de bahçelerimizde de bulunan incir ağacı. Sıradan bir ağaç gibi görünse de aslında incir ağacının çok farklı yönleri de bulunuyor.

İncir ağacı üzerine yapılan bir araştırmada, sadece meyve vermediği ayrıca atmosferdeki karbondioksiti de çekerek taşa dönüştürdüğü ortaya çıktı. Avusturya, İsviçre, ABD ve Kenya'dan araştırmacıların ortak çalışmasıyla elde edilen bulgular, incir ağacının gövdesinde kireçtaşı benzeri tortullar oluşturduğunu ve karbonu alıcı şekilde depoladığını gözler önüne serdi. Bundan dolayı incir ağacı, hem iklim değişikliğiyle mücadele etmenin bir aracı olarak gösteriliyor. Ayrıca toprağın yapısını da zenginleştiriyor.

KARBONDİOKSİTİ TAŞA ÇEVİRİYOR

Kenya'da yapılan saha çalışmalarında, incir ağaçlarının bu tür karbon mineralizasyonuna olanak sağladığı gözlemlendi. Bu araştırma, Prag'daki Goldschmidt Jeokimya Konferansı'nda sunuldu. Ve tarımda ormanlaşma uygulamalarında bu ağaçların iklim kriziyle mücadele edeceği ve sürdürülebilir adımlar atacağı belirtiliyor.

Zürih Üniversitesi'nden Dr. Mike Rowley, incir ağaçlarının "oxalat-karbonat yolu" aracılığıyla karbondioksiti mineral forma dönüştürdüğünü ve bu yöntemle yapılan karbon depolamanın bugüne kadar yeterince değerlendirilmediğini belirtti. Rowley ayrıca, hem organik hem tarım politikalarıyla inorganik karbonu depolayan bitki türlerinin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

İncir ağacı, bilimin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi'nde geçiyor.

"Yemin olsun incire ve zeytine" ayetiyle kutsal meyve bilimsel anlamda 'doğanın karbon hapsetme' uzmanı olarak öne çıkıyor.