İzmir'in Balçova ilçesinde karakola yönelik silahlı saldırıda iki polis şehit oldu.

Saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

KAR MASKESİ VE ÇANTAYLA GELMİŞ

Saldırganın olay yerine yüzüne taktığı kar maskesiyle geldiği ve sırtında içerisinde mühimmat bulunan sırt çantasıyla geldiği görüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "İki görevlimiz şehit, altı yaralımız var" denildi.

Olayla ilgili basına konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, “Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında, bu sokaktan bir kişi. Şu ana kadar herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı yok” ifadelerini kullandı.

SALDIRGIN ÇANTASINA SARILDI

Saldırganın etkisiz hale getirildiği görüntülerde ise saldırganın çantasına sarıldığı ve içerisinden sis bombası bir mühimmatı fırlattığı görüldü.

Saldırganın vurulduktan sonra, "Allahu Ekber" diye bağırdığı görüldü.

Ardından polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Saldırgan tedavi altına alınırken, İzmir Valisi Süleyman Elban soruşturmanın genişletildiğini duyurdu.

IŞİD İDDİASI

İzmir'de iki polisi şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin IŞİD iddiası gündeme geldi.

NOW TV'den Alican Uludağ'ın haberine göre; saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B.'nin IŞİD üyesi olduğu öne sürüldü.

Saldırgan'ın IŞİD'in öldürülen sözde lideri el-Bağdadi'nin "Artık Türkiye'nin eylemlerin hedefinde olduğu" sözünü de paylaştığı iddia edildi.

Konuya ilişkin henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.