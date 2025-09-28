TRT World'ün haberine göre Birleşmiş Milletler, Washington’un katkılarını kesmesinin ardından New York'taki karargahından çıkmayı planlıyor.

ABD, düzenli bütçeye en büyük katkıyı sağlayan ülke olarak ödemeleri durdurdu ve birçok BM ajansından çekildi.

Bu gelişmelerin gölgesinde bazı ülkeler, BM’nin gelecekteki merkezi için kendi şehirlerini aday olarak gösterdi.

Aday gösterilen şehirlerden birisi de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisiyle İstanbul oldu. BM karargahınınİstanbul'a taşınması, gündeme geldi.

ERDOĞAN DESTEK VERİYOR

Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Genel Sekreter António Guterres’in “daha verimli ve maliyet açısından etkili” bir BM yaratmayı hedefleyen UN80 girişimine desteğini açıkladı.

Erdoğan’ın 2013’teki başbakanlığı döneminde gündeme getirdiği bu öneri, şehrin coğrafi konumuna dayandırılıyor. Ayrıca Ankara'nın dikkatle koruduğu 'denge polikasını' da destekliyor.

Hükümet, İstanbul’un uluslararası etkinlikler için sunduğu imkanları sık sık vurguluyor. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İstanbul’un halihazırda birçok bölgesel BM ofisine ev sahipliği yaptığını belirterek, “Bu konu sürekli değerlendirdiğimiz bir mesele” dedi.

BM ZOR DURUMDA

BM bütçesi üzerindeki baskı ise artıyor. 2026’da 500 milyon dolarlık bir kesintiyle örgütün kaynaklarının yüzde 15 azalması, yaklaşık 3 bin çalışanın işini kaybetmesi bekleniyor.

Dujarric, “BM kriz içinde çünkü dünya kriz içinde” sözleriyle tabloyu özetledi. ABD’nin fonları kesmesiyle birçok ajans faaliyetlerini küçültmek zorunda kalırken, Sudan’dan Yemen’e kadar pek çok yerde insani yardım programları daraltıldı.

Katar, Ruanda, Kenya ve Japonya gibi ülkeler BM ofislerini çekmek için devreye girerken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Belgrad’ın düşük maliyetleri ve ulaşım kolaylığı ile cazip bir merkez olabileceğini savundu.