İstanbul'da dün akşam saatlerine meydana gelen Büyükçekmece merkezli en küçüğü 3,5; en büyüğü 4,3 olan dört deprem meydana gelmesinin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kaygı veren bir açıklama gelmişti.
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. Peş peşe artçıların ardından "İstanbul'da bu akşamı kaygıyla bekleyeceğiz" açıklamasını yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan sabah saatlerinde yeni bir değerlendirme geldi.
Akşamki açıklaması kaygılara neden olan Ercan, "Dün gece çok tedirgin olduk. Uykusuz kalıp yer kabuğundaki değişimleri izledik. Neyse ki, kuşkularımız büyük oranda düştü. İzlemeyi sürdürüyoruz." dedi.