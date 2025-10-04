Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışların hafta sonu boyunca devam edeceğini bildirdi. MGM verilerine göre Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısı ve Burdur’un doğusunun çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ile batısında 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

📆4 Ekim 2025 Cumartesi

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/XjdRf6v6h8 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 4, 2025

Bugün bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Kırklareli: 17°C

İstanbul: 21°C

Denizli: 25°C

İzmir: 25°C

Adana: 35°C

Ankara: 23°C

Sinop: 26°C

Trabzon: 27°C

Kars: 22°C

Diyarbakır: 32°C

Gaziantep: 32°C

Vatandaşların ani yağış ve rüzgar etkilerine karşı dikkatli olmaları istendi.

HAFTA SONU İÇİN KÖTÜ HABER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı ve Burdur'un doğusunun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.