Levha, yolun daraldığını ve ileride bir güvenlik adası bulunduğunu bildiriyor. Sürücünün bu adanın etrafından dolanması gerektiğini belirten sembol, yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu bölgelerde kullanılacağı açıklandı.

YAYALAR İÇİN GÜVENLİ BEKLEME ALANI

Güvenlik adaları, yayaların trafiğin yoğun olduğu anlarda yolun ortasında güvenle bekleyebilmesi için oluşturuluyor. Bu yapılar aynı zamanda araçların şerit düzenini korumasına ve trafik akışının daha düzenli ilerlemesine katkı sağlıyor.

UYARI LEVHALARIYLA BİRLİKTE KULLANILIYOR

Yeni işaret çoğunlukla yol daralması, tehlikeli noktalar veya hız sınırı değişiklikleri gibi uyarı levhalarıyla yan yana yer alıyor. Bu sayede sürücüler yaklaşan değişikliklere önceden hazırlanabiliyor.

GECE AYDINLATILIP BARİYERLE DESTEKLENİYOR

Söz konusu güvenlik adalarının gece görünürlüğünü artırmak için özel aydınlatmalar kullanılıyor. Yaya güvenliği için çevresine koruyucu bariyerler eklenerek olası risklerin önüne geçiliyor.

HIZ TÜKETİMİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Yakıt fiyatlarının arttığı dönemde sürücüler tasarrufa yönelirken, hızın yakıt tüketimini belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğu hatırlatılıyor. Bu nedenle trafik işaretlerinin dikkate alınmasının hem güvenlik hem de ekonomi açısından önem taşıdığı vurgulandı.