Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda otomobili ile seyir halinde olan Dilan Çıtak kullandığı kamyonetle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

HAVAYA ATEŞ EDEREK DURDURDULAR

Trafik polisleri ihbar üzerine Çıtak’ı durdurmaya çalıştı. Bunun üzerine kamyonetle hareket etmeye çalışan Çıtak polisin dur ihtarına uymadı. Kaçmaya çalışan Çıtak polisin iki el havaya ateş etmesi ile durduruldu.

BASIN MENSUPLARINA DA HAKARET ETTi

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra araçtan inip başka bir otomobile binen Dilan Çıtak, sonra tekrar kendi kamyonetine binip kendisini araca kilitledi. Çıtak, o anları görüntüleyen basın mensuplarına da hakaret etti.

“İBRAHİM TATLISES’İN KIZIYIM” SAVUNMASI Gözaltı sırasında Çıtak’ın, “Ben ünlüyüm diye böyle yapıyorsunuz”, “Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım” gibi ifadeler kullandığı iddia edildi. Olay sosyal medyada şiddetli tepkilere neden oldu. Binlerce kullanıcı, “Bu nasıl özgüven?”, “Polise karşı böyle davranmak kabul edilemez” yorumları yaptı.

KARDEŞİ İDO TATLISES, TEPKİSİZ KALMADI

Dilan Çıtak’ın kardeşi İdo Tatlıses, yaşananlara doğrudan açıklama yapmasa da gazeteci İzzet Çapa’nın şu paylaşımını beğenerek net bir tavır sergiledi:

“Boş teneke çok ses çıkarır…"

Polisin ‘Dur!’ ihtarına uymayıp bir de üstüne araç sürüyorsun… Bu öldürmeye teşebbüstür.

Bir söz vardır: Altın tas içindekini gösterir… Ün, karakteri gizlemez; ortaya çıkarır…”

İdo’nun bu beğenisi, sosyal medyada “kardeşinden de tepki geldi” yorumlarına neden oldu.