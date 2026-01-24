Orman içindeki evinde daha izole bir yaşam süren ancak mesleği gereği sık sık spot ışıklarının altında ve kalabalık ortamlarda bulunması gereken Deniz, yaşadığı içsel savaşı sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla dile getirdi.

Güzel oyuncu, özellikle kalabalık ortamlarda hissettiği yoğun baskının günlük hayatını sekteye uğrattığını şu çarpıcı sözlerle anlattı:

"Bir süredir sosyal anksiyetemin beni ele geçirdiğini ve evimden hatta yatağımdan çıkamayacağımı sanıyordum fakat uyandığım her sabahın yeni hayatımın ilk günü olduğunu tekrar hatırladım."

"KARA BULUTLAR DAĞILDI"

Yaşadığı bu ruhsal daralmanın ardından kendisini toparladığını belirten Deniz, takipçilerine umut dolu mesajlar vermeyi de ihmal etmedi. "Kara bulutlar dağıldı" diyen ünlü oyuncu, iyileşme sürecinde olduğunu ve her yeni günün yeni bir başlangıç olduğu bilinciyle hareket ettiğini vurguladı.

Deniz'in bu samimi açıklaması, özellikle benzer sorunlar yaşayan takipçileri tarafından büyük destek ve takdir topladı.