'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur' gibi projelerde yer alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyordu.

Çift, bir yıldır gözlerden uzak mutlu bir ilişki sürdürüyordu.

Hatta geçen ay Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin doğum gününü romantik bir notla kutlamıştı. Instagram hesabından birlikte çekildikleri kareyi "İyi ki doğdun altın çocuk" notuyla paylaşmıştı.

Ancak ünlü çiftin iyi giden ilişkisine nazar değmiş ve geçen haftalarda ayrılmışlardı.

Önceki gün İstanbul Arnavutköy'de görüntülenen Rafael Cemo Çetin ayrılıkla ilgili "Dilan’la güzel giden bir beraberliğimiz vardı, ama noktalama kararı aldık. Arkadaşız, hâlâ birbirimize değer veriyoruz" dedi.

"BABAMA KATILIYORUM"

Çetin, babası Sinan Çetin'in geçen günlerde ilişkileri hakkında yaptığı, "Her ayrılık yararlıdır, hayırlısı olsun" haklarında sözlerine ise, "Babam çok doğru söylemiş, ona katılıyorum. Her ayrılık çok yararlıdır" ifadelerini kullandı.