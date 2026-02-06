

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz geçen gün mücevher dünyasının köklü Fransız markasının Dubai'deki 20. yıl özel davetine katıldı. Kraliyet ailesi üyelerinin de konuk olduğu gecede marka ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

Markanın yeni koleksiyon parçalarını ilk kez taşıyan oyuncunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada eski ve yeni fotoğrafları yan yana paylaşıldı. "Kendine ne yapmış öyle?", "Ne gerek vardı?", 'Hangisi Dilan", "Dilan Çiçek Deniz'i arıyorum", "Yüzünü neden bu kadar keskinleştirdin ki", "Eski halin daha iyiydi" gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Dilan Çiçek Deniz'in eski hali: