'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur' ve 'Yarına Tek Bilet' gibi yapımlarda rol alan 30 yaşındaki ünlü oyuncu, hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.
Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşamaya başlayan Deniz, birlikteliklerini sosyal medyada zaman zaman paylaşarak hayranlarının ilgisini çekiyor.
Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Deniz, gönderisine “İyi ki doğdun altın çocuk” notunu ekledi. Bu ifade, geçen yıl sevgilisinin doğum gününde kullandığı “İyi ki doğdun altın aşkım” sözlerini hatırlattı.