Survivor yarışmasında dün kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için mücadele etti. Günün sonunda ise eleme düellosu heyecanı yaşandı.

Seren Ay Çetin ile karşı karşıya gelen Dilan Çıtak mücadeleyi kaybederek adaya veda eden isim oldu. Böylece Dilan Çıtak için Survivor serüveni sona erdi.

"KEŞKE ACUN ILICALI AMCAM OLSA"

Çıtak, veda konuşmasında da duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı, Acun Ilıcalı'ya şunları söyledi:

"Birçok organizasyon şirketi yaşadığım süreçlerden dolayı beni listelerinden çıkardı, konserlerim iptal oldu. Ama Acun Ilıcalı korkusuzca beni bu projeye dahil etti. O yüzden size minnettarım. Çünkü biliyorum ki çok iyi bir kız babasısınız… Ben hep derim, 'Keşke Acun Ilıcalı amcam olsa' diye. O yüzden burada olmaktan çok gurur duydum. Teşekkür ediyorum bana bir Dilan olarak sahip çıktığınız için. Teşekkür ederim. Umarım tekrar yollarımız kesişir."

Bu sözleri gündem olan Dilan Çıtak, yarışmanın önceki bölümlerinde hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğulmuş ve küs olduğu babası İbrahim Tatlıses'e göndermelerde bulunmuştu.

"İnsanlar sanıyor ki; benim arkamda biri var ve ben o biri sayesinde bir yere geldim. Ama tam tersi; o birileri yüzünden hak ettiğim yere gelemedim."

Kendi kimliğiyle var olma mücadelesi verdiğini anlatan Çıtak, müzik kariyerinde yaşadığı zorluklardan ve dışlanmışlıktan da bahsetmişti:

"Ben ismimi ön plana taşımak için uğraşırken bir de olmadığım bir kimlikten kurtulmaya savaşıyorum. Ama diğer şarkıcılar öyle değil. Olmadıkları bir kimlikten kurtulup ondan sonra esas kimliklerini var etmek için savaşmıyorlar. Benim iki tane savaştığım alan var ve haliyle birazcık geride kalıyorum. O yüzden Dilan Çıtak’a biraz haksızlık yapıldı. Ama ben Dilan Çıtak’ım ve Dilan Çıtak olarak doğdum büyüdüm. Hiçbir zaman başka bir kültürle büyümedim."