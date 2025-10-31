Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı geçen gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor 2026 Ünlüler & All Star'a türkücü İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak'ın da katılacağını açıkladı.

Ilıcalı, "Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılacağı duyurulduktan sonra spor salonundan paylaşım yapan Dilan Çıtak, "Yeniden start verildi" dedi.

Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan ve Keremcem isimleri açıklandı.