Geçtiğimiz aylarda bir eğlence mekanında öpüştükleri görüntüyle gündem olan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu bu kez saç baş kavgaya girişti.

Dilan Polat darp görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Dilan Polat, Sıla Doğu'nun kendisini darp ettiğini söyledi ve fotoğraflarını paylaştı.

"BENİM BÖYLE BİR KARDEŞİM YOKTUR"

Ablası Sıla Doğu için "Bir daha benim evime giremez, benim böyle bir kardeşim yoktur" diyen Dilan Polat saçlarının koparıldığını ve darp edildiğini söyledi.

Sıla Doğu'nun saçlarını yolduğunu, kolunu da tırmaladığını gösteren fotoğraflar paylaşan Dilan Polat, 'Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde?' çıkışında bulundu.