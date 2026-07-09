Geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşadığı olayla gündeme gelen Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yaptığı inceleme sonucunda dosyada takipsizlik kararı verdi.

KÖPRÜDE ARACINI DURDURUP İNMİŞTİ

Sabah'tan Armağan Yılmaz'a göre; geçen sene Dilan Polat'ın, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde seyir halindeyken panik atak geçirdiği ve bu nedenle aracından indiği belirtilmişti. Köprü üzerinde duran araç ve yaşanan hareketlilik üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Şüpheli durum üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri Dilan Polat'ı güvenli şekilde koruma altına aldı. Polat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polat'ın köprüdeki davranışının farklı bir girişime yönelik olmadığı değerlendirildi.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçekleştirilen eylemde suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle Dilan Polat hakkında takipsizlik kararı verdi.