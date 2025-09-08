Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, son günlerde yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu.

İddiaya göre, tartışma evdeki yardımcı Dilda nedeniyle başladı. Dilan Polat, eşinin kendisini ve çocuklarını evden kovduğunu öne sürdü. Kavga sırasında Engin Polat’ın yemek masasına yumrukla vurduğu, Dilan Polat’ın ise öfkeyle sandalyeyi fırlattığı anlar evin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çiftin birbirine bağırdığı ve yakınlarının araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı da görüldü.

'3. ÇOCUĞU DOĞUR, EVDEN KOVUL'

Tartışmanın ardından Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu’nun evine sığındı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda eşine yönelik sert ifadeler kullanan Polat, “3. çocuğu doğur, sonra evden kovul. Pardon sen kimsin?” diyerek tepkisini dile getirdi. Ayrıca eşine ait mesajları da ifşa etti.

'BEN EŞİME U DÖNÜŞÜ YAPTIM'

Kısa süre sonra çiftin barıştığı öğrenildi. Engin Polat, eşinin gönlünü almak için çiçeklerle kapısına gitti. Dilan Polat, bu anları “Ben eşime U dönüşü yaptım” notuyla paylaştı.

'EN BÜYÜK KORKUM ANNEM GİBİ OLMAK'

Dilan Polat, psikolojik olarak zorlandığını ve geçmişte yaşadığı travmaların etkisini hissettiğini açıkladı.

Polat, “Benim en büyük korkum annem gibi olmak” dedi.