Geçtiğimiz gün kendi isteğiyle bir psikiyatri kliniğine yatan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın özel korumasının silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.
Saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Polat, korumasının yatış yaptığı hastanenin yan tarafında vurulduğunu aktardı.
Polat'a göre vücuduna üç kurşun isabet eden koruma, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Polat, korumanın hayati tehlikesinin olmadığını da söyledi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Polat, "kara para aklama" ve "vergi" suçlamalarıyla 9 aylık tutukluluğun ardından tahliye edilmişti.