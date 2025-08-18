Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından cezaevine girene kadar Polat ailesi ile yaşayan yardımcı Şule her hareketiyle gündemde sıkça yer alıyordu. Dilan Polat'ın hemen her paylaşımında Şule de vardı. Polat'ın sağ kolu olarak bilindiği için de 'kara kutu' lakabını almıştı. Dilan ve Engin Polat çiftinin çocukları Milan Efe ve Nilda'yla da sürekli paylaşım yapıyordu.

Polat'ların cezaevine girmesinin ardından Şule ikamet izninin bittiği ortaya çıkınca ülkeden sınır dışı edilmiş ve memleketi Özbekistan'a gönderilmişti. Ülkesinde de sosyal medyayı aktif kullanmaya devam etmişti hatta Özbekistan'da gece kulübü açtığı iddia edilmişti.

Tahliye edildikten sonra paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat da sınır dışı edilen yardımcısı Şule'yi geri getirebilmek için elinden geleni yaptığını söylemiş, daha sonra Şule'nin dönmesiyle mutluluktan havaya uçmuştu.

Şule ile Dilan Polat önceki gün birbirine girdi. Dilan Polat yardımcısının mesajlarını Instagram'da paylaşarak "Sen benim patronum değilsin" dedi. Hızını alamayan Polat bağıra çağıra ağzına geleni söyledi.

Fenomen "Bu kadar hadsizlik o kadar fazla ki, cidden çalışmak istemiyor, gelmek istemiyor zoraki geliyor ama cidden pardon derler adama yani. Sen zaten çoktan kafana Dubai'ye gitmeyi göze almıştın, sen zaten giderken bunu planlamıştın! Hadi ya hadi... Bu alenen beni tehdit ediyor. Senin karşında kim var ya sen beni elinde oynatıyorsun" dedi.

Dilan Polat "Sen benim evime gelen birine karışamazsın. G.tümü yırttım ortadan ikiye çalışma izni alacağım diye, niye yırttım kendimi. Yazık yazık" diyerek sinirlendi.