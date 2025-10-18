Test sonuçlarına göre kanında yasaklı madde tespit edilen isimler arasında yer alan Dilan Polat, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında aracını kenara çekti. Panik atak geçirdi.

PANİK ATAK GEÇİRDİ

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dilan Polat, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında panik atak geçirdiği için aracını durdurdu.

Aracın köprü çıkışında beklemesi üzerine durumdan şüphelenen polis ekipleri hemen bölgeye intikal ederek kontrole gitti.

Kontrolün ardından Dilan Polat ve yanındaki kişilerin kısa bir süre sonra yollarına devam ettiği bilgisi teyit edildi.

Böylece, sosyal medyada hızla yayılan intihar girişimi iddialarının asılsız olduğu, olayın bir panik atak krizi nedeniyle aracın durdurulmasından ibaret olduğu belirlendi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Köprüde duran Dilan Polat’ın emniyette ifadesi alındı.

Polat, ‘Kendimi kötü hissettim. Rahatsızlığımdan dolayı çarpıntım oldu. Panik atak geçirdim. Köprü çıkışında dörtlüleri yakarak eşim Engin Polat’ı bekledim’ dedi.