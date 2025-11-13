Tahliye sonrası sosyal medya paylaşımlarına hız veren Dilan Polat, duruşmasının ileri bir tarihe ertelenmesiyle öfkesine hakim olamadı. Instagram hesabından yayınladığı görüntülerde, salonun zeminine yerleştirdiği tavanın içinde pijamalarını ateşe verdiği görüldü.

Alevler yükselirken Polat’ın, “Çık hayatımızdan uğursuz, git!” diye bağırdığı duyuldu. O anlarda yanında bulunan eşi Engin Polat’ın ise şaşkınlık içindeki bakışları dikkat çekti. Engin Polat’ın tepkisiz ancak hayret dolu hali sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Sosyal medyada gündem oldu

Polat’ın ateşli ritüeli kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı. Kullanıcılar, “Dilan Polat yine bildiğimiz gibi”, “Psikolojisi hala sarsılmış” gibi ifadelerle olaya tepki gösterdi.

Mahkeme ertelemişti

Kamuoyunun yakından izlediği kara para aklama davasının son duruşmasında mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için yargılamayı ertelemişti. Dilan Polat’ın tartışma yaratan bu “yakma anlarını”, erteleme kararının hemen ardından gerçekleştirmesi, yaşadığı stresi dışa vurma biçimi olarak yorumlandı.