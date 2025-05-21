Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 9 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, serbest kalmalarının ardından yeniden sahalara döndü. Yeni güzellik merkezi şubeleri açmak üzere çıktıkları Güneydoğu turunda Polat çifti, Mardin yolunda trafik kazası geçirdi.
19 Mayıs'ta Şanlıurfa’da başlayan açılış turu kapsamında Gaziantep’teki ziyaretlerini tamamlayan çift, Mardin’e doğru yola çıktı. Ancak yolculuk sırasında, yolda aniden beliren bir kamyon lastiği, içinde bulundukları araca çarptı. Çarpma sonucu araçta ciddi hasar meydana geldi.
"ARABANIN ALTI YERİNDEN ÇIKTI"
Olayın ardından yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan Dilan Polat, “Felaket bir kaza atlattık. Yolda duran kamyon lastiği bir anda önümüze çıktı” sözleriyle olay anını anlattı. Ekipte bulunan makyöz Mustafa Aktaş ise “Fena nazara geldik. Arabanın altı yerinden koptu sanki, radyatör bile delindi” diyerek yaşanan şoku dile getirdi.