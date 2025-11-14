İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8’inin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan Dilan Polat ve Engin Polat savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim Çarşamba günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen 19 kişiden saç ve kan örnekleri alındı. Örnekleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi. Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Dilan Polat ve Engin Polat çifti savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.