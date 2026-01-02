Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçundan tutuklanan influencer Dilara Ege Çevik’in ifadesi ortaya çıktı.

Kendi krem markasıyla e-ticaret yaptığını belirten Çevik, Ekim ayında Paris’teki Fashion Week’in after partisinde ikram edilen kokaini kullandığını söyledi.

Kimyasal uyuşturuculara karşı olduğunu savunan Çevik, yurt dışına çıktığında esrar kullandığını da ifade etti.

Sabah'ta yer alan habere gçre, Çevik, firari iş insanı Kasım Garipoğlu ve ortağı Gökmen Kadir Şeynova’nın düzenlediği uyuşturucu partilerine katıldığını kabul ederek, Bodrum’da bir yatta düzenlenen partide “Gio” lakaplı bir kişinin kullanması için kendisine kokain verdiğini anlattı.

REFERANSLA GİRİLİYOR

Kasım Garipoğlu’nun düzenlediği, ikisi İstanbul’da biri Bodrum’da yatta olmak üzere üç partiye katıldığını söyleyen Çevik, bu davetleri bir arkadaşının aracılığıyla aldığını belirtti.

Çevik, “Bu partilere referans olmadan girilemez. Kasım Garipoğlu, ‘Gio’ diye bildiğim kişi, Özge Turan, Şevval Şahin, Burak Ateş, Gökmen Kadir Şeynova ve eşi Ayşegül bu partileri düzenler” dedi.

Çevik ayrıca telefonunun şifresini verdiğini, soruşturmaya yardımcı olmak için samimi ifadeler kullandığını da ifade etti.

17 ŞÜPHELİDEN 12'Sİ TUTUKLANDI

“Sadece Bodrum’da ve Paris’te kokain kullandım” diyen Çevik, evinde bulunan sigara kâğıdına sarılı esrarın da Kasım Garipoğlu’nun doğum günü partisinde ‘Gio’ lakaplı kişi tarafından verildiğini söyledi.

Çevik, esrarın bir kısmını partide kullandığını, kalanını ise sigara paketine koyduğunu ve olayın yaklaşık iki ay önce yaşandığını belirtti.

Soruşturma kapsamında aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy ve Kütüphane gece kulübü işletmecisi Yılmaz Efe’nin de bulunduğu 17 şüpheliden 12’si tutuklandı.