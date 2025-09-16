Türkiye Kardeşlik Birliği, Batman’ın Sason ve Gercüş ilçelerinde dağlık bölgelerde yer alan köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve okul malzemesi desteğinde bulundu.

Zor şartlarda eğitim hayatına devam eden çocuklar için hazırlanan çantalar, Batman başta olmak üzere Bursa, Antalya gibi illerden hayırseverlerin ve bağışçıların katkılarıyla temin edildi.

İçerisinde defter, kalem, boya seti ve çeşitli okul gereçlerinin yer aldığı çantalar, kilometrelerce süren yolculuğun ardından sarp ve engebeli araziler aşılarak öğrencilere ulaştırıldı.

Türkiye Kardeşlik Birliği Batman İl Başkanı Selman Tür, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Amacımız, zor koşullar altında eğitimlerini sürdürmeye çalışan evlatlarımızın yanında olmak ve onların motivasyonlarını artırmak. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizler için en büyük ödül. Bu vesileyle desteklerini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza ve hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyoruz.”

Aileler ve öğrenciler de yapılan destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Kardeşlik Birliği’ne teşekkür etti.