Köyde yaşayan bir vatandaş, ağacın gövdesindeki kovuğu temizlerken içeride olağan dışı bir sertlik fark etti. İlk başta sıradan bir taş sandığı nesne, daha sonra baltayla yapılan küçük bir kesik sonrası gün yüzüne çıktı.

ALTIN DAHA DEĞERLİ

Kovuktan çıkan parçalar uzmanların incelemesine göre sadece tarihi değil, aynı zamanda kültürel değeriyle de altından bile kıymetli bir nitelik taşıyor.

Köy sakinleri, uzun yıllar boyunca dilekler adadıkları ağacın aslında içinde böylesine büyük bir sır sakladığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ağacın kovuğundan altın kadar değerli bal çıktı.