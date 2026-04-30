Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Aile Dayanışma Ağı'nın toplantısı kapsamında Silivri'de basın açıklamasında bulundu. Dava sürecine ve iddianameye yönelik sert eleştiriler yönelten İmamoğlu, tutukluluk hallerinin hiçbir somut delile dayanmadığını savundu.
İlk kez bu kadar sert konuşan Dilek İmamoğlu, "Yaşadığımız haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik olduğu yerde duruyor" diyerek, Türkiye'de artık bazı şeylerin değişmesinin şart olduğunu belirtti. Duruşmalardaki işleyişi eleştiren İmamoğlu, "İnsanların yargılanıyormuş gibi yapıldığı ama aslında peşinen cezalandırıldığını görüyoruz. İddianame her geçen gün çöküyor. Tel tel dökülen bu iddianame birilerinin kariyer basamağı olmuş. Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları, ailelerimiz, hepimiz bu kariyer hedefi için harcanan mağdurlarız" ifadelerini kullandı.
"TİYATRO SERGİLENİYOR"
Tutuklu bulunan kişilerin neyle suçlandıklarını dahi bilmediklerini öne süren İmamoğlu, dava sürecini bir "tiyatroya" benzetti. Tutsaklar için somut delillerin ortaya konulmadığını belirten İmamoğlu, duyuma dayalı ve çelişkili beyanlar üzerinden insanların hayatlarının altüst edildiğini dile getirdi.
Medya organlarına ve hazırlanan raporlara da değinen İmamoğlu, "Çok büyük bir suç varmış gibi göstermek için 4 bin sayfa iddianame yazdılar. Bas kayıtları, HTS dediler; güvenilir olmadığı ortaya çıktı. Tanıklar 'Ben böyle söylemedim, görmedim' dedi. MASAK raporları, örgüt şemaları... Hiçbirinden hiçbir yere varamadılar, bir suç ortaya koyamadılar" şeklinde konuştu.
"DOSYANIN TAMAMINA DERHAL TAHLİYE İSTİYORUZ"
Açıklamasının sonunda siyasiler ve kamuoyuna seslenen Dilek İmamoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının dedikodular ve asılsız iddialarla tutuklu bulunduğunu yineledi. Dosya kapsamında tutukluluğun devamına karar verilecek tek bir somut delil olmadığını vurgulayan İmamoğlu, "Dosyanın bütününde tahliye kararı çıkmalıdır, bugün hemen derhal! Dosyanın tamamına tahliye istiyoruz! Bu bir istek değil, bu sizin zorunluluğunuz" çağrısında bulundu.