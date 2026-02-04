Bu sabah gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın AKP'den aday adayı olduğu ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun erkek kardeşi Ali Kaya, ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Gözaltına tepki gösteren Dilek İmamoğlu "Artık yeter!Aileler üzerinden yürütülen kirli senaryolara son verin!Hukuku siyasetin aracı haline getirmekten vazgeçin!Adil, temiz ve hukuka uygun süreçler derhal işletilsin!" dedi.
Öte yandan Ali Kaya'nın 2019 yerel seçimlerinde AKP Avcılar Belediye Başkan aday adayı olduğu ortaya çıktı.