İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması' kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun erkek kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.

19 İSİM GÖZALTINDA



29 Ocak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Yasmin Yürük, ifadesinde Ali Kaya’ya dair çeşitli iddialar dile getirmiş ve birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını öne sürmüştü.



Aralarında Kaya'nın da yer aldığı 19 ismin bu sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı öğrenilirken, gözaltı listesinde sosyal medya fenomenleri Sevcan Güler, İmren Öztürk, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük gibi isimler de yer aldı.



MEKAN SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA



Operasyon kapsamında mekan işletmecileri Bahadır Gürceer ve Barış Barışma gibi isimler de gözaltına alındı.



Gürceer'in Beşiktaş'taki Beca adlı lüks restoranın sahibi olduğu biliniyor.