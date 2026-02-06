İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi; şüphelilerin ifadeleri tamamlandı.

Gözaltına alınan 21 kişiden 19'u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 2 kişi için adli kontrol talep edildi.

Aralarında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu kişiler hakkındaki karar bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 21'i gözaltına alınmıştı.

29 Nisan 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 52 kişiden 18’inin tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu da bulunuyordu.