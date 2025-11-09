Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm dolum tesisinde meydana gelen yangın, 6 kadın işçinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Facianın ardından ihmaller zincirine ilişkin tartışmalar sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili kapsamlı bir idari soruşturma başlattı.

AÇIĞA ALINAN İL MÜDÜRÜ AKP’Lİ VEKİLİN KUZENİ

Bakanlık, soruşturma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR bünyesinde görev yapan 7 üst düzey yetkiliyi açığa aldı. Görevden uzaklaştırılan isimler arasında İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz’ın da yer aldığı öğrenildi.

Ulvi Yılmaz (İŞKUR Kocaeli İl Müdürü)

Yılmaz’ın, Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz’ın yeğeni ve AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın kuzeni olması dikkat çekti.

Mehmet Akif Yılmaz (AKP Kocaeli Milletvekili)

Söz konusu akrabalık bağı, olayın ardından kamu görevlerindeki atama ve denetim ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, soruşturma kapsamında bölgedeki iş güvenliği denetim süreçleri, ruhsatlandırma prosedürleri ve çalışma koşullarına dair raporlar da inceleniyor. Facianın yaşandığı tesisin daha önceki denetimlerinde eksiklik tespit edilip edilmediği sorusu ise hala yanıt bekliyor.